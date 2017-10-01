Билялетдинов: «С такой игрой „Динамо“ снова может ждать вылет»

Бывший футболист «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о матче «железнодорожников» и московского «Динамо» в 12-м туре РФПЛ:

«Эдер в игру пока не вписан. Парень габаритный, техничный, но без изюминки. Значит, его легче изучить и закрыть. Да, в матче с „Динамо“ неплохо себя проявил, гол забил. Однако переоценивать возможности Эдера все же не стоит. Просто расхлябанная динамовская оборона многое позволяла. Соперники посерьезнее такой вольницы не дадут.

В командном движении „Локомотив“ оказался быстрее, в отбор постоянно вступали минимум двое. Порой создавалось впечатление, что динамовцев на поле гораздо меньше! Они никуда не успевали. Сплошные ошибки, обрезы, потери. Калитвинцев пытается выстраивать комбинационную игру, футболисты дорожат мячом, не пуляют абы куда. Это похвально, но мастерства-то нет. На фоне Фернандеша, Денисова, Тарасова, Миранчуков – динамовцы…

Команда явно недоукомплектована игроками уровня Премьер-Лиги. Именно это отбросило „Динамо“ в зону вылета. В обороне – вообще проходной двор! Не понимаю, за какие заслуги получил место в основе Хольмен. Чем он лучше Белорукова или Дьякова, например? Уверен, в динамовской академии есть мальчишки не хуже шведа. А почему не играет Сапета? На мой взгляд, он не слабее Соу.

Панченко — колоссальная потеря. Равноценной замены ему нет. Главное, лидера не видно! Думаю, эту ношу готов взвалить на себя Луценко. Но он, как любой форвард, – игрок зависимый. Возможно, Калитвинцеву, с учетом травмы Панченко и прорех в обороне, стоит поменять тактику. Действовать, допустим, в одного нападающего и три центральных защитника. По крайней мере, сзади появится хоть какая-то надежность. А иначе с такой игрой команду снова ждет вылет».

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