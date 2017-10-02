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Желудков: «„Зениту“ проще громить „Спартак“, чем играть с клубами из нижней части таблицы»

сегодня, 09:15
АнжиАнжи2 : 2ЗенитЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков поделился мнением об игре «сине-бело-голубых» с «Анжи», которая завершилась ничьей:

«Как подчёркивает Манчини, ни о какой недооценке соперника не может быть и речи. Да и не должно быть такого, когда ставишь перед собой высокие цели в чемпионате страны! Похоже, „Зениту“ проще громить „Спартак“ или обыгрывать на выезде „Краснодар“, чем играть против команд из нижней части турнирной таблицы. Вспомните ничью с „Уралом“ и „Динамо“, а также очень нелёгкую победу в Перми.

Из тройки Артём Дзюба, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз, пожалуй, лишним был Дзюба. Он и мяч принять как следует не может, и удары по воротам в его исполнении – редкость. Не знаю, зачем Манчини с таким упорством ставит его в состав. Вдвоём Кокорин с Полозом справлялись бы не хуже».

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Все комментарии
Footbolista ответил Некит_Зенит
сегодня в 10:24
Некит_Зенит:
Это говорит о том, что спартак... слабый клуп вообщем))
Как ты Желудкова - "ЭТО"...повежливей надо с ветеранами...))
Sergey S
сегодня в 10:15
Опять Манчини не сделал ставку на проходной матч, отсюда и результат, на радость Спартачам, хотя им то гавкать, пусть вспомнят как недавго сами играли с Анжи... Анжи молодцы показали достойный футбол.... Радует что Манчини дает играть игрокам сборной в основе, а то во всех клубак в нападении лигионеры
Jeck Denielse
сегодня в 10:12
Я вот тоже установил по весне в квартире кондиционер но ни разу не пользовался ввиду холодного лета.....но надо....холодает....хоть тепло погоняю )))
Так и Артёмка....если у парня зарплата как у Полоза,Кузяева и Ерохина вместе взятых....то желательно использовать....иначе пропадает сам смысл нахождения Дзюбы в команде.....
вячеслав остапенко
сегодня в 10:04
Я согласен Юрием
time out
сегодня в 09:58
Что за дерево -дзюба? Новую породу вывели?
MIKITA463295
сегодня в 09:56
Про «дерево» в точку попал,игрок он никакой,вспоминая когда он играл за Спартак волосы дыбом встают,столько моментов порол даже Баженов столько не косячил,а про отдать пас я вообще молчу,он только падать умеет вот тут по этому показателю он лучший игрок мира,порой достаточно малейшего касания чтобы 100 кг чудо-юдо изобразил боль и оказался на газоне...
obana777
сегодня в 09:55
Закатилась звезда Дзюбы.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:48
Давно говорю, что Зенит е умеет разбирать аФтобусы. Даже ржавые...
spartak39
сегодня в 09:48
Манчини мечтает продать Дзюбу хоть куда-нибудь. По этому и ставит в состав. Чтобы кто-нибудь его заметил. Продать игрока вросшего в скамейку запасных невозможно. Его ждет участь Погребняка. Сидеть на лавке за большие деньги.
Казанский
сегодня в 09:41
Дзюба теперь не кумир СБГ-фанов.Сейчас новый идол вечно перспективный футболист Кокорин))
Т34
сегодня в 09:39
Дзюбе ни к чему хорошо принимать мяч и бить по воротам. Он выполняет роль столба. Вот и пусть научатся игроки Зенита попадать в него так, чтобы мяч дуплетом попадал в створ ворот, как это делал Халк. Все, что может сделать Дзюба самостоятельно, это заработать пенальти, упав в штрафной, как подкошенный, от легкого прикосновения любого игрока. Почему Манчини ставит Дзюбу на игру? Наверное ему не чуждо чувство юмора и любопытства, чем же удивит, в очередной раз этот русский? А вдруг у него игра попрет, как у Кокорина?
Морозовский
сегодня в 09:38
Это говорит о то, что "Зенит" - это "проект", который к футболу не имеет никакого отношения.
spartak39
сегодня в 09:36
Зениту теперь со всеми будет тяжело играть. Манчини сказал что игроки устали. Купили два состава и уже устали. Хохма!
Некит_Зенит
сегодня в 09:27
Это говорит о том, что спартак... слабый клуп вообщем))
Тажутин Артур
сегодня в 09:27
Чтобы Зениту было совсем легко, придется включить в чемпионат Реал, Барселону и МЮ.
ФорвардЪ
сегодня в 09:27
С аутсайдерами всегда трудней играть, потому, что они все от обороны играют. К воротам не пробиться.
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