Желудков: «„Зениту“ проще громить „Спартак“, чем играть с клубами из нижней части таблицы»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков поделился мнением об игре «сине-бело-голубых» с «Анжи», которая завершилась ничьей:

«Как подчёркивает Манчини, ни о какой недооценке соперника не может быть и речи. Да и не должно быть такого, когда ставишь перед собой высокие цели в чемпионате страны! Похоже, „Зениту“ проще громить „Спартак“ или обыгрывать на выезде „Краснодар“, чем играть против команд из нижней части турнирной таблицы. Вспомните ничью с „Уралом“ и „Динамо“, а также очень нелёгкую победу в Перми.

Из тройки Артём Дзюба, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз, пожалуй, лишним был Дзюба. Он и мяч принять как следует не может, и удары по воротам в его исполнении – редкость. Не знаю, зачем Манчини с таким упорством ставит его в состав. Вдвоём Кокорин с Полозом справлялись бы не хуже».

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