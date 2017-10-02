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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Черчесов: «Дзагоев пропустит больше месяца»

сегодня, 18:02

Полузащитнику ЦСКА и сборной России Алану Дзагоеву требуется на восстановление после травмы ахиллова сухожилия больше четырех недель, сообщил рулевой национальной команды Станислав Черчесов.

«Дзагоев был, мы поговорили, он знает, как нам дальше быть. Он пропустил много сборов, ему надо внимательно отнестись к здоровью, потому что чемпионат мира не за горами. Это ахилл, и мы имеем прецеденты - тот же Ведран Чорлука, который запустил [травму] и выбыл на полгода. Я читал слова врача ЦСКА, но Дзагоеву надо больше четырех недель, если он хочет все залечить.

Состояние игроков хорошее, завтра сделаем маленький тест и будем больше знать».

Сборная России в понедельник начала подготовку к товарищеским играм с командами Южной Кореи (7 октября на «ВЭБ-Арене» в Москве) и Ирана (10 октября на «Казань-Арене»).

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