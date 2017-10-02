Бубнов: «Есть ощущение, что „Спартак“ выздоравливает»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру «Спартака» в поединке 12-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:0).

«С „Уралом“ „Спартак“ сыграл по схеме: 4-1-4-1. Мощная группа атаки + Фернандо из глубины + фланговые защитники. Грубо говоря: пять человек атакуют, пять обороняются. Это позволило добиться компактности и организовать мощнейший прессинг на чужой половине поля. С его помощью „Спартак“ забил два гола, а мог и еще. Мы очень подробно разобрали это во время эфира. Если взять группу атаки „Спартака“ в целом, то она действительно одна из сильнейших в чемпионате. Даже без Промеса и Зе Луиша они хорошо справляются.

„Спартак“ получил хороший импульс после „Ливерпуля“. В игре с англичанами они почувствовали, в каком ритме нужно играть и продемонстрировали это с „Уралом“. В предыдущих турах „Спартак“ не успевал возвращаться в оборону в концовках и терял очки, но здесь – все хорошо. Есть ощущение, что „Спартак“ выздоравливает, а после паузы на игры сборных должны поправиться лидеры».

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