Фурсенко: «На газоне „Анжи-Арены“ в современный футбол играть невозможно»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Франция. Лига 2
  • Чемпионат Европы U-21
15:00 2’ Кукес 0:0 Скендербеу
18:00 сегодня Партизани -:- Люшня
  • Главные новости
  • Все новости
14:44
Бэйл признан автором самого красивого гола недели в ЛЧ. Фернандо — третий4
13:37
Матч сборной России с Южной Кореей обслужат венгры во главе с Кашшаи. С Ираном — сербы8
11:16
ПСЖ заплатит Санчесу 10 млн фунтов, если он подпишет предварительный контракт в январе48
10:28
Роббен: «Моего сына в „молодежке“ тренируют лучше, чем Анчелотти „Баварию“»74
09:15
Желудков: «„Зениту“ проще громить „Спартак“, чем играть с клубами из нижней части таблицы»84
14:23
Сборная России приступила к подготовке к товарищеским матчам4
14:05
У бывшего игрока «Арсенала» Эбуэ диагностировали ВИЧ7
13:53
Самба Соу выбыл на 6-8 недель4
13:44
Шунин обратился к болельщикам «Динамо» с просьбой о поддержке8
13:28
Голубев: «С полем на „Ростов-Арене“ еще необходимо поработать»3
13:21
Четверо игроков «Халла» попали в символическую сборную тура по версии WhoScored7
13:08
Селезнев: «Турки на русском меня не понимают. Не понимаю, как меня можно не понимать»16
13:00
Паредес: «У меня исключительно позитивные впечатления от работы, которую проделал „Зенит“»5
12:54
Венгер: «После игры с „Ливерпулем“ все списывали „Арсенал“ со счетов»10
12:44
Головин пропустит порядка двух недель15
12:36
Адурис, Одриосола и Виера вызваны в сборную Испании3
12:20
Куман: «Постараюсь сделать для „Эвертона“ всё, что смогу»4
12:11
Инсинье: «Италия не боится стыковых матчей»6
11:27
Клопп считает, что «Ливерпуль» по-прежнему претендует на чемпионство29
10:55
«Ювентус» подтвердил интерес к Джану5
10:47
Головин отправится в расположение сборной России20
10:37
Будущее Монтеллы в «Милане» зависит от результата дерби с «Интером»3
10:11
Веденеев: «„Зенит“ не ожидал от „Анжи“ такой наглости»31
10:06
Конте: «Я ежедневно чувствую обязательство защитить титул»9
09:27
Моуриньо - о Погба: «МЮ не ощущает отсутствия травмированных игроков»17

Фурсенко: «На газоне „Анжи-Арены“ в современный футбол играть невозможно»

сегодня, 14:13
АнжиАнжи2 : 2ЗенитЗенитМатч завершен

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил, что «сине-бело-голубым» победить в матче с «Анжи» помешало состояние газона:

"Один из ключевых моментов такого результата - это состояние поле. Команда у нас техничная, а мяч просто останавливался на таком газоне. Построен прекрасный стадион, а качество «поляны» из прошлого века. На таком газоне в современный футбол играть невозможно.

«Не такие большие деньги тратятся, чтобы перестелить газон и следить за его состоянием. Функция РФПЛ — следить за стадионами, на которых проводится чемпионат. Для того, чтобы футбол был более зрелищным, все стадионы надо привести в порядок».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
ДСА
сегодня в 14:59
Поле одинаково для всех
старина
сегодня в 14:57
Чья бы корова мычала.Свой то давно в норму привел?Бомбит,что даги не сдались
AntiherQ1488
сегодня в 14:53
Але, а в том сезоне, когда футболеры зарывались по колено, все норм было?
Казанский
сегодня в 14:51
Пропал Гена Орлов со своими афоризмами,но на его смену пришел Серега Фурсенко с не менее смешными высказываниями))Богата земля ленинградская на комиков
амурец
сегодня в 14:48
там нет бакланов?
mihaluch
сегодня в 14:47
Мяч просто останавливался на таком газоне, зато от Дзюбы отскакивал как от стенки.
Гус Пойет
сегодня в 14:42
Не такие большие деньги тратятся, чтобы перестелить газон

Ну если в вашем масштабе распилов то небольшие
time out
сегодня в 14:38
Ну вот и отмазки пошли. А еще не выпал снег и нет морозов. Зенит не привык к таким условиям. Скоро зальют все слезами.
Мельгарехо
сегодня в 14:32
    Адвокат 76
    сегодня в 14:25
    У Зенитиков всегда находятся оправдания, ржу немгу)))
    Остапчук 67
    сегодня в 14:25
    В Питере, не так давно, были аналогичные проблемы.
    LOpp
    сегодня в 14:24
    то ли дело газон на Крестовском))

    Барсеножечницa
    сегодня в 14:24
    Плохому танцору всегда мешают две штуки
    Charismatic ответил rawer
    сегодня в 14:22
    rawer:
    Построен прекрасный стадион, а качество «поляны» из прошлого века. ------ это про Крестовский весной?
    "Построен прекрасный стадион"

    Точно не про крестовский
    rawer
    сегодня в 14:17
    Построен прекрасный стадион, а качество «поляны» из прошлого века.
    ------
    это про Крестовский весной?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100