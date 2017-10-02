Фурсенко: «На газоне „Анжи-Арены“ в современный футбол играть невозможно»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил, что «сине-бело-голубым» победить в матче с «Анжи» помешало состояние газона:

"Один из ключевых моментов такого результата - это состояние поле. Команда у нас техничная, а мяч просто останавливался на таком газоне. Построен прекрасный стадион, а качество «поляны» из прошлого века. На таком газоне в современный футбол играть невозможно.

«Не такие большие деньги тратятся, чтобы перестелить газон и следить за его состоянием. Функция РФПЛ — следить за стадионами, на которых проводится чемпионат. Для того, чтобы футбол был более зрелищным, все стадионы надо привести в порядок».

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