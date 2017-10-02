Кокорин: «С нетерпением жду игр за национальную команду»

Нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин отметил, что он соскучился по сборной России.

«У меня очень хорошие ощущения, так как я вернулся в сборную России. Буду доказывать свою состоятельность. Не думаю, что сильно что-то поменялось, я всех тут знаю. Может, какие-то новые правила мне еще расскажут. Соскучился, конечно, времени много прошло. В клубе – одно, в сборной – другое. С нетерпением жду игр за национальную команду», - сказал Кокорин.

Напомним, что ближайшим соперником сборной России будет команда Южной Кореи. Встреча состоится 7 октября.

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