Роша: «РФПЛ — одна из самых сложных лиг в Европе»

Полузащитник сборной Кабо-Верде и «Тосно» Нуну Роша в интервью пресс-службе ФИФА поделился мнением о чемпионате России:

«У меня отличные взаимоотношения с Зе Луишем. Я прислушался к его совету перед тем, как ехать сюда. Он меня поддержал, но предупредил, что играть в России очень сложно. Теперь я в этом убедился и сам. На мой взгляд, РФПЛ — одна из самых сложных лиг в Европе. Адаптироваться непросто, но еще сложнее учить русский! Я по-прежнему испытываю проблемы с ним.

В России я пока провел не так-то много времени, но чувствую себя хорошо. У нас молодая команда и мы стараемся радовать своих поклонников. Конечно, отсюда очень далеко лететь в африканские страны. Такие приключения изматывают, но ты коротаешь время, переписываясь с одноклубниками».

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