Зидан: «У Бэйла нет травмы»

Рулевой «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что вингер «сливочных» Гарет Бэйл чувствует себя хорошо, а его отсутствие в последней игре с «Эспаньолом» (2:0) было мерой предосторожности.

«Бэйл отправляется в расположение сборной Уэльса. Он мог бы сыграть и с „Эспаньолом“, но я решил поберечь Гарета, поскольку он почувствовал небольшой дискомфорт.

Он в порядке. Было небольшое напряжение подколенного сухожилия, однако это не травма. Я разговаривал и с игроком, и с врачами по этому поводу».

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