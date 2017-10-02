Жезус: «Разговора о продлении контракта с „Манчестер Сити“ у меня ни с кем не было»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус отметил, что клуб пока что не связывался с ним по поводу продления контракта. Действующий контракт Жезуса с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года.

«Я ничего не знаю о продлении контракта с „Манчестер Сити“. Никто из руководства клуба не обращался по этому поводу ни ко мне, ни к моему агенту. На данный момент я полностью сосредоточен на игре за клуб», - сказал Жезус.

Напомним, что Жезус выступает за «Манчестер Сити» с января 2017 года.

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