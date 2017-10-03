Чех: «Кажется, нам удалось вернуть расположение болельщиков после разгрома от „Ливерпуля“»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех рассказал, как «канониры» реабилитировались перед своими болельщиками после крупного поражения от «Ливерпуля» (0:4):

«После матча с „Ливерпулем“ мы сказали друг другу, что единственный способ вернуть расположение болельщиков – показать наше отношение к игре, усердие, и, конечно, результаты и зрелищный футбол. Нам удалось сделать это, особенно в домашних поединках. Мы чувствуем, что нам удалось вернуть болельщиков на свою сторону. Надеюсь, мы сможем сохранить их хорошее настроение.

У каждого болельщика есть право показывать своё недовольство. Мы стараемся на поле, а фанаты поддерживают нас дома и на выезде, куда бы мы ни отправились».

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