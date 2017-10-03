Златан от «А» до «Я»

Сегодня Ибрагимович отмечает свой день рождения, а «Соккер.ру» рассказывает историю жизни Златана, который и в 36 лет остается крутым и желанным в больших клубах форвардом.

«Аякс». Первый клуб Ибрагимовича за пределами Швеции, где он вырос в значимого по европейским меркам форварда. За три года в Амстердаме Златан дважды стал чемпионом Нидерландов, наколотил под полсотни голов, стал регулярно получать вызовы в сборную Швеции, а потом перешел в «Ювентус».

«Барселона». Великий клуб, в котором Златан так и не стал своим. Швед любит говорить, что та команда была лучшей в истории, но настаивает на ее нездоровой дисциплинированности. Если говорить словами Ибры, то футболисты «Барсы» были «безмозглыми школьниками-отличниками», которые с открытым ртом выслушивали уроки Гвардиолы, а в клубе творился какой-то детский сад. Проведя сезон на «Камп Ноу», Златан отправился обратно в Италию.

Святые троицы «Барсы». До и после MSN

Венгер Арсен. В 2000 году Ибрагимович мог оказаться в «Арсенале». Венгер даже подарил молодому форварду футболку «канониров» с его фамилией и девятым номером на стене – в Сети легко найти снимки Златана с формой «канониров». Но мсье Арсен совершил роковую ошибку: вместо того, чтобы вместе с футболкой предложить форварду контракт, он пригласил Ибру на просмотр. Златан не ездит на просмотры, необходимость проходить проверку задела его эго, и швед отказался.

Голы. Ибрагимович – автор сонма красивейших голов, которые украсят любую коллекцию. Смотрите и наслаждайтесь.

Детство. Златану пришлось непросто в детстве. Его родители эмигрировали в Швецию в 70-е годы прошлого века, а когда младшему сыну было 2 года, развелись. Мать Джурка работала уборщицей, а отец Сефик – сторожем. Не самые прибыльные профессии, а когда Ибрагимович подрос, то подвергся издевательствам со стороны сверстников из-за своего происхождения, бедности и югославского акцента.

«Единство». Такое название носит спортивный клуб в Мальме, где Златан в детстве занимался тхэквондо. У него черный пояс по тхэквондо, а в самых ярких голах шведа легко угадываются мотивы из восточных боевых искусств.

Жена. Бывшая актриса и фотомодель Хелена Сегер на 11 лет старше Златана, они познакомились на автомобильной парковке, в первое знакомство Хелена накричала на Ибру, а тому понравилось. Сам он называет свою жену «Суперстервой» и говорит, что ничего не дарит ей на праздники, потому что «у нее уже есть Златан».

«Златанера». Несколько лет назад в шведских словарях появилось новое слово в честь Златана. Это глагол, который, согласно определению, означает «доминировать в любой ситуации, делать что-то с силой».

Идол. У Златана нет и не может быть кумиров в футболе, кроме Златана. Но есть человек, которого он чтит. «Мохаммед Али – мой образец для подражания как в спорте, так и за его пределами», - признался однажды Ибра.

Кикбоксинг и карате. Не тхэквондо единым, как говорится. Этими видами спорта Златан тоже занимался или занимается по мере возможности.

Лига чемпионов. Турнир, который Ибрагимовичу так и не покорился. Он выигрывал чемпионаты Нидерландов, Италии, Испании и Франции, но заветную Лигу чемпионов к 36 годам не выиграл. Доходило до смешного: уходит из «Интера» - в следующий сезон миланцы берут европейскую корону, на следующий год покинул «Барселону» - то же самое.

Мальмё. Город, в рабочих кварталах которого прошло тяжелое детство Ибрагимовича, и где он начал карьеру, выступая за одноименный клуб. Два года назад Златан получил медаль «Почетного гражданина Мальме», а мэр города назвал его самым известным уроженцем этого шведского города в мире.

Нос. Выдающаяся часть физиономии, по которой Златан получал и из-за нападок на которую сам «прописывал» обидчикам лечебные процедуры. Про нос Ибры даже пели песню-дразнилку фанаты «Челси» и «Фейеноорда»: «Его имя Златан, и его нос в офсайде!»

Огучи Оньеву. Американский защитник, который некоторое время имел честь играть со Златаном в одной команде – в «Милане». Знаменит тем, что однажды подрался с Иброй и тем самым доставил ему удовольствие. Златан часто выяснял отношения с партнерами по-мужски, но обычно драки быстро заканчивались, а 195-сантиметровый Оньеву оказал достойное сопротивление, что положило начало хорошей дружбе.

Полиглот. Футбольная карьера дала Ибрагимовичу отличную возможность изучить культуру и языки других стран. На сегодняшний день Златан свободно владеет пятью языками: шведским, боснийским, английским, испанским и итальянским. Нидерландский, французский и португальский языки тоже знакомы ему в разной степени.

Рекорды. Ибрагимович записал на свой счет немало достижений, многие из которых уникальны, но два его главных рекорда – первые места в списках снайперов ПСЖ и сборной Швеции за всю историю.

Сильвестр Сталлоне. Любимый актер Златана. Однажды швед даже в шутку сказал, что главную роль в фильме о нем должен сыграть Сталлоне. Наверное, Ибра забыл, что Слай уже не в возрасте Рокки.

Татуировки. Златан преуспел в искусстве росписи собственного тела - там и лица Будды, и надпись «Только Бог может судить меня» в честь Тупака Шакура, и красный дракон. А однажды Ибрагимович сделал 50 временных татуировок с именами голодающих людей со всего мира и продемонстрировал их, сняв футболку после гола в Лиге 1.

Увлечения. Главные страсти Златана за пределами футбола – автомобили и охота. Его автопарк насчитывает три десятка машин, «под капотом у которых сидит зверь», а с ружьем Ибра может побродить по собственному острову за 3 миллиона евро.

Фильм. «Златан. Начало» - годное кинцо о том, как «начинался» Ибрагимович.

Хосеп Гвардиола. Слово предоставляется герою вечера: «Гвардиола – отличный тренер, но он трус и не мужик. В „Барселоне“ Месси сделал его своим домашним животным. Когда он меня окончательно достал, я сказал, что у него нет яиц, и послал его к черту!»

Цитата: «Я знаю, сколько у Месси „Золотых мячей“. И что? Зато я могу купить конфеты в автомате, не становясь на коробку».

«У Златана душа победителя». Правила Мино Райолы

Чудовища. Так папа ласково называет своих сыновей Максимилиана и Винсента. Ребята занимаются футболом: начинали в академии ПСЖ, а сейчас носят футболку «красных дьяволов», как и отец.

Швеция. Скандинавская страна должна быть благодарна, что родители Златана выбрали именно Швецию, ведь он мог появиться на свет и в другой стране. И Швеция благодарна: на купюре в 1000 крон изображен Ибрагимович, а возле стадиона «Френдс Арена» Стокгольме должна появиться его статуя.

Экскурсовод. Во время выступлений за ПСЖ Златан однажды согласился провести экскурсию по стадиону «Парк де Пренс». Ибрагимович поработал гидом для короля Швеции Карла Густава и его жены Сильвии.

Юрген Клопп. Тут мог быть «Ювентус», но что об этом скажешь, кроме того, что Златан покинул Турин из-за нежелания выступать в Серии B? Куда важнее сейчас знать, что если тренера одного принципиального соперника МЮ Ибра ненавидит (Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»), то наставника другого знатного оппонента уважает. «Юрген Клопп – крутой мужик! Сумасшедший малый. Я был в восторге от того, как играла его „Боруссия“, - говорил швед и получал комплименты в ответ.

„Я – Златан“. Шикарная автобиография Ибрагимовича. Обязательно почитайте, если хотите узнать о нем больше.