Дзаппакоста: «Надеюсь, я смогу оставить свой след в истории „Челси“»

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста, летом сменивший «Торино» на клуб из Лондона, отметил, что хочет пополнить список итальянцев, завоёвывавших трофеи в этом клубе:

«Я заметил, что это давняя традиция итальянских игроков в „Челси“. Я просто надеюсь, что, как и мои предшественники из Италии, мне удастся оставить свой след в истории „Челси“ и завоевать несколько трофеев. Это было бы свершением моей мечты.

Я убеждён, что хорошо вписываюсь в английский стиль футбола, возможно, даже больше, чем в итальянский».

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