Кроос: «Перейти из „Баварии“ в „Реал“ было верным решением»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о своём переходе из «Баварии» в мадридский клуб, а также поделился мнением о своих бывших наставниках Хосепе Гвардиоле и Юппе Хайнкесе:

«Смена команды по сути была правильным решением. На мой взгляд, в этом нет никаких сомнений. Очевидно, что если ты уезжаешь за границу в топ-клуб, это означает ещё один шаг в твоём развитии. Карло Анчелотти хотел видеть меня в Мадриде.

Не стал бы недооценивать мой сезон под руководством Хосепа Гвардиолы, потому что, на мой взгляд, в том году я сделал большой шаг вперёд. Я рассматриваю свою карьеру по этапам: Юпп Хайнкес был самым важным моим тренером на раннем этапе, как в „Байере“, так и в „Баварии“. Гвардиола же видел меня ключевым игроком в своей системе, мой стиль игры идеально вписывался в общую идею».

Кроос также отметил, что в современном футболе важно сохранять стабильность хороших выступлений.

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