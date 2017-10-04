Ван дер Сар: «Я должен был заменить Шмейхеля в МЮ ещё в 1999 году, но ждал 6 лишних лет»

Экс-вратарь «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар рассказал, что в 1999 году мог оказаться в «Ливерпуле», а не в туринском клубе:

«Когда я покинул „Аякс“ в 1999 году, я поехал в Ливерпуль. Там я пообщался с Жераром Улье.

Мне показали „Энфилд“, я встретился с председателем правления клуба и некоторыми игроками. Я всерьез раздумывал над тем, чтобы перейти в „Ливепуль“, но, когда мне поступило предложение от „Ювентуса“, я понял, что это будет для меня более серьезным вызовом».

Также голландец поведал, что должен был оказаться в МЮ раньше 2005 года:

«Я узнал, что Фергюсон всегда хотел подписать меня, но у МЮ была договоренность с Марком Босничем, которого они подписали на правах свободного агента. Задумывалось, что я должен был заменить Шмейхеля в команде, но пришлось ждать 6 лишних лет, пока в МЮ пробовались другие голкиперы.

Помню, что узнал о своем трансфере в МЮ по голосовой почте от сэра Алекса. Это был особенный день. Тогда я подумал: Вот поэтому я и перебрался в Лондон (ван дер Сар тогда выступал за лондонский „Фулхэм“), чтобы сделать следующий шаг.

Фергюсон сказал мне, что ему был нужен тот, кто сможет быть лидером, кто сможет руководить обороной. Он сказал, что знает, что я не дам слабину даже в случае давления».

На днях ван дер Сар покинул должность председателя совета директоров «Аякса».

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