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Ван дер Сар: «Я должен был заменить Шмейхеля в МЮ ещё в 1999 году, но ждал 6 лишних лет»

сегодня, 17:01

Экс-вратарь «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар рассказал, что в 1999 году мог оказаться в «Ливерпуле», а не в туринском клубе: 

«Когда я покинул „Аякс“ в 1999 году, я поехал в Ливерпуль. Там я пообщался с Жераром Улье.

Мне показали „Энфилд“, я встретился с председателем правления клуба и некоторыми игроками. Я всерьез раздумывал над тем, чтобы перейти в „Ливепуль“, но, когда мне поступило предложение от „Ювентуса“, я понял, что это будет для меня более серьезным вызовом».

Также голландец поведал, что должен был оказаться в МЮ раньше 2005 года:

«Я узнал, что Фергюсон всегда хотел подписать меня, но у МЮ была договоренность с Марком Босничем, которого они подписали на правах свободного агента. Задумывалось, что я должен был заменить Шмейхеля в команде, но пришлось ждать 6 лишних лет, пока в МЮ пробовались другие голкиперы.

Помню, что узнал о своем трансфере в МЮ по голосовой почте от сэра Алекса. Это был особенный день. Тогда я подумал: Вот поэтому я и перебрался в Лондон (ван дер Сар тогда выступал за лондонский „Фулхэм“), чтобы сделать следующий шаг.

Фергюсон сказал мне, что ему был нужен тот, кто сможет быть лидером, кто сможет руководить обороной. Он сказал, что знает, что я не дам слабину даже в случае давления».

На днях ван дер Сар покинул должность председателя совета директоров «Аякса».

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Все комментарии
ritar
сегодня в 18:31
отличный гол ему забил Торбинский!
просто сашка ответил ILOVEMU
сегодня в 18:19
ILOVEMU:
Бартеза забыл!
надеюсь это троллинг)
просто сашка ответил ILOVEMU
сегодня в 18:19
ILOVEMU:
Бартеза забыл!
в итоге пришлось 6 лет смотреть на лысого клоуна(
Red_team ответил Владимир Ушаков
сегодня в 18:09
Владимир Ушаков:
Но всё же как же хорошо он в итоге перешёл в МЮ и выиграл кучу трофеев,никогда не забуду Московский финал ЛЧ против Челси как он оказал давление на Терри и вытащил удар Анелька в серии пенальти
Помню в матче за суперкубок Англии против Челси 3 пеналя подряд отразил и МЮ выиграл соответственно, жесть =) Ну а его рекорд в 1311 "сухих" минут в АПЛ - это вообще феноменальное достижение, которое вряд ли кто-то побьет в ближайшее время, если вообще побьет
ILOVEMU ответил Ty4ka98
сегодня в 17:39
Бартеза забыл!
Владимир Ушаков
сегодня в 17:25
Но всё же как же хорошо он в итоге перешёл в МЮ и выиграл кучу трофеев,никогда не забуду Московский финал ЛЧ против Челси как он оказал давление на Терри и вытащил удар Анелька в серии пенальти
Ty4ka98
сегодня в 17:19
У МЮ отличное поколение вратарей за последний 20 лет: Шмейхель - Ван дер Сар - Де Хеа.
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