Агент: «Я предлагал Адьяпонга „Наполи“, но они рассматривали другие варианты»

Беппе Галли, агент 19-летнего защитника «Сассуоло» Клода Адьяпонга, отметил, что летом рассматривал разные варианты продолжения карьеры для своего подопечного:

«Клод развивается и очень здорово выступает в „Сассуоло“. Сразу несколько клубов следят за его прогрессом. Я предлагал его „Наполи“ вместе с Джузеппе Пеццеллой, когда неаполитанцы искали молодых игроков.

Когда Маурицио Сарри рассматривал альтернативы, я позвонил спортивному директору „Наполи“, чтобы предложить этих двух игроков. Однако в тот момент они думали о других вариантах».

В итоге в июле «Сассуоло» продлил контракт с Адьяпонгом до 2022 года.

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