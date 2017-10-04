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Ройс: «Я бы отдал все свои деньги, чтобы снова стать здоровым»

сегодня, 18:58

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, продолжающий восстановление после частичного разрыва крестообразных связок колена, убедился, что нет ничего важнее здоровья: 

«Через два-три дня после того матча, в котором я травмировал колено, я вновь прокрутил в голове происходящее. На глаза навернулись слезы. Быть в одиночестве и пробивать себе путь к возвращению — самая требовательная часть процесса. Чувствовал себя изможденным после первых трех недель. Это жесткая психологическая проверка, ведь тебе постоянно приходится работать над собой.

Топ-игроки зарабатывают много денег, но иногда нам приходится жертвовать своим здоровьем. Сейчас я бы отдал все свои деньги, чтобы снова стать здоровым и получить возможность заниматься работой. Делать то, что я люблю, — играть в футбол».

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Все комментарии
RedCar
сегодня в 19:59
Не падай духом и поправляйся.
Obdulio Varela
сегодня в 19:40
Поправляйся, парень!
sihafazatron
сегодня в 19:32
жаль конечно,что столько пропускает, но я это не самое худшее в жизни,что могло бы случиться с ним
Levadia
сегодня в 19:19
Жаль,что со здоровьем проблем куча,игрок то хороший!
Владимир Ушаков
сегодня в 19:18
Неполное вью,как обычно, там он ещё сказал что есть интерес со стороны 5 клубов, и он хочет покинуть Боруссию ,сделать шаг вперёд,так как думает что больше возможности не будет
Алексей Буренин
сегодня в 19:17
Наверное это бы сделал каждый
старина
сегодня в 19:14
Сколько же ты потерял Марко изза проблем со здоровьем....
ARMENIAN
сегодня в 19:11
здоровья!
Mamaev
сегодня в 19:08
Печальная судьба Марко
barcelona and cruyff
сегодня в 19:02
Перспективный игрок,жаль,что хрустальный. Если бы играл хотя бы 80%сезона ,однозначно,был бы одним из лучших на своей позиции. Здоровья!!!
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