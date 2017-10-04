Ройс: «Я бы отдал все свои деньги, чтобы снова стать здоровым»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, продолжающий восстановление после частичного разрыва крестообразных связок колена, убедился, что нет ничего важнее здоровья:

«Через два-три дня после того матча, в котором я травмировал колено, я вновь прокрутил в голове происходящее. На глаза навернулись слезы. Быть в одиночестве и пробивать себе путь к возвращению — самая требовательная часть процесса. Чувствовал себя изможденным после первых трех недель. Это жесткая психологическая проверка, ведь тебе постоянно приходится работать над собой.

Топ-игроки зарабатывают много денег, но иногда нам приходится жертвовать своим здоровьем. Сейчас я бы отдал все свои деньги, чтобы снова стать здоровым и получить возможность заниматься работой. Делать то, что я люблю, — играть в футбол».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте