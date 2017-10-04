Дармиан: «Не жалею о переходе в МЮ, но однажды, может, и вернусь в Италию»

В 2015-м году защитник Маттео Дармиан перешел из «Торино» в «Манчестер Юнайтед». Спустя два года футболист уверен, что это был правильный трансфер:

«Я сделал выбор и перешел в „Манчестер Юнайтед“, о чем совершенно не жалею. Конечно, каждый игрок хочет играть так часто, как сможет. Это естественно. Я каждый день работаю в поте лица, чтобы заслужить место в составе.

Не всегда получается посмотреть итальянский футбол, и я не знаю, что произойдет в дальнейшем. Может, однажды я и вернусь».

Ранее Дармиан сравнил английский футбол с итальянским.

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