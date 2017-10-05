Сампаоли: «Дибала сказал, что счастлив играть с Месси, но не может найти свое место»

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли пока не считает нужным использовать Пауло Дибалу и Лионеля Месси на поле одновременно:

«Так как сейчас нет времени наигрывать связку Дибала-Месси, нужно пробовать что-то более надежное.

Слова Дибалы? Не думаю, что он сказал что-то плохое. Пауло отметил, что он счастлив играть с Месси, просто не может найти свое место. Лионелю же следует привыкнуть свободней перемещаться по полю, как он это делает в клубе. При нашей схеме 4-2-3-1 он продвигается вперед еще глубже, всегда находится рядом со штрафной».

6 октября сборная Аргентины встретится с Перу в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2018. В минувшем туре аргентинцы сыграли вничью с Венесуэлой.

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