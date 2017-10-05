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Сампаоли: «Дибала сказал, что счастлив играть с Месси, но не может найти свое место»

сегодня, 08:15

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли пока не считает нужным использовать Пауло Дибалу и Лионеля Месси на поле одновременно:

«Так как сейчас нет времени наигрывать связку Дибала-Месси, нужно пробовать что-то более надежное.

Слова Дибалы? Не думаю, что он сказал что-то плохое. Пауло отметил, что он счастлив играть с Месси, просто не может найти свое место. Лионелю же следует привыкнуть свободней перемещаться по полю, как он это делает в клубе. При нашей схеме 4-2-3-1 он продвигается вперед еще глубже, всегда находится рядом со штрафной».

6 октября сборная Аргентины встретится с Перу в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2018. В минувшем туре аргентинцы сыграли вничью с Венесуэлой.

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Все комментарии
abramjan
сегодня в 09:23
места найти не может но счастлиииив!!!!))))прям не может как...
abramjan
сегодня в 09:21
    киэнджин ответил Ювентиец
    сегодня в 09:01
    Ювентиец:
    Супер!! Огроменная просьба от всех фанатов Юве: не вызывай их вообще!! Ни Пухляша, ни Дибалу, а также поговори, чтобы не вызывали в сборные: Сандро, Бентанкура, Матьюди, Квадрата, Лихта, Пьянича (хоть он и травмирован). И вообще, всех! Играйте сами! Честно! Всё равно чемпионами мира станут немцы, а Хедира сам уйдет с Юве в июне. Так что не рвите зад...
    прям уж немцы...как рано ты сдался..
    Ювентиец
    сегодня в 08:40
    Супер!! Огроменная просьба от всех фанатов Юве: не вызывай их вообще!! Ни Пухляша, ни Дибалу, а также поговори, чтобы не вызывали в сборные: Сандро, Бентанкура, Матьюди, Квадрата, Лихта, Пьянича (хоть он и травмирован). И вообще, всех!
    Играйте сами! Честно! Всё равно чемпионами мира станут немцы, а Хедира сам уйдет с Юве в июне. Так что не рвите зад...
    киэнджин
    сегодня в 08:36
    С Месси играть могут только суперкаталонцы..
    Морозовский
    сегодня в 08:28
    Не может найти места ? Стоя пусть играет - главное, что счастлив !
    жменя семечек
    сегодня в 08:19
    да с вашим месси вся сборная не может найти себе место! но при этом обязаны говорить что счастливы
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