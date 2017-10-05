Гнабри 1 процент от зарплаты будет перечислять в благотворительные фонды

Полузащитник «Хоффенхайма» Серж Гнабри, права на которого принадлежат «Баварии», присоединился к благотворительному движению Common Goal, в которое входят и другие футболисты и футболистки. Гнабри будет отчислять 1 процент от своей зарплаты регулярно в различные благотворительные фонды. Ранее в это движение вошли Хуан Мата, Джорджо Кьеллини, Матс Хуммельс, Алекс Морган и Меган Рапино.

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