Коулмэн: «Бэйл пропустит две или три недели»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Отбор ЧМ. Азия
  • Отбор ЧМ. Южная Америка
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
15:30 Матч завершен Сирия 1:1 Австралия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
19:00 61’ Азербайджан 1:1 Чехия
19:00 Идет второй тайм, 60’ Армения 1:4 Польша
21:45 сегодня Северная Ирландия -:- Германия
21:45 сегодня Сан-Марино -:- Норвегия
21:45 сегодня Черногория -:- Дания
21:45 сегодня Румыния -:- Казахстан
21:45 сегодня Англия -:- Словения
21:45 сегодня Мальта -:- Литва
21:45 сегодня Шотландия -:- Словакия
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 17 тур
23:00 сегодня Боливия -:- Бразилия
  • Главные новости
  • Все новости
16:17
Источник: «23 марта в „Лужниках“ сборная России сыграет с Бразилией»70
14:43
Тренер «Спартака» по физподготовке: «Многие делают меня главным „козлом отпущения“»88
13:24
ФИФА: «Безопасность на чемпионате мира будет организована качественно»20
10:49
Правительство Китая вынудит владельцев «Милана» вернуть 200 млн евро государству51
10:30
Аленичев - лучший тренер ФНЛ в сентябре38
20:15
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поспорят за Кондогбиа0
20:05
Коло Туре вошёл в тренерский штаб сборной Кот-д'Ивуара0
19:58
Для африканцев и азиатов на ЧМ-2018 построят дезинфекционные камеры4
19:57
Мутко обсудил с ФИФА очередную инспекцию объектов ЧМ-20181
19:53
Аллегри пригласили на бейсбольный матч после его критики в адрес видеоповторов0
19:45
Витсель: «Наингголан хороший игрок, но не футболисты решают, кого вызвать в сборную»3
19:41
Стадион «Амьена» закрыт на неопределённый срок1
19:37
Левандовски стал лучшим снайпером в истории сборной Польши6
19:31
«Амкар» снова может рассчитывать на Огуде1
19:23
Карвахаль пропустит минимум два месяца2
19:17
Ловчев: «Время смотрин резервистов в сборной России закончилось»8
19:10
Марсело и Тео Эрнандес вернулись в общую группу «Реала»1
18:55
Давыдов: «Период карьеры в „Арарате“ навсегда останется в моей памяти»9
18:52
Орешкин: «Наследием ЧМ-2018 мы будем пользоваться долгие годы»6
18:47
Вернер вернётся в строй к матчу с дортмундской «Боруссией»1
18:42
Гнабри 1 процент от зарплаты будет перечислять в благотворительные фонды8
18:36
Давыдов покинул «Арарат»5
18:34
Анри: «Марсьяль играет намного лучше, чем я в его возрасте»5
18:31
Мбаппе: «Сборная Франции обязана поехать в Россию»6
18:27
Менье разочарован своим положением в ПСЖ6

Коулмэн: «Бэйл пропустит две или три недели»

сегодня, 20:07

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн рассказал о состоянии вингера Гарета Бэйла, который страдает от травмы икроножной мышцы.

«Бэйл прибыл к нам в воскресенье вечером. Он почувствовал дискомфорт, и мы тут же в понедельник утром обследовали его. Так что это неправда, что Бэйл тренировался в расположении сборной, мы не рискнули. Увы, у него есть повреждение, Гарет пропустит от двух до трех недель. Он является игроком „Реала“, так что в клубе о нем позаботятся. Мы разочарованы, но тут ничего не поделаешь».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100