Коулмэн: «Бэйл пропустит две или три недели»

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн рассказал о состоянии вингера Гарета Бэйла, который страдает от травмы икроножной мышцы.

«Бэйл прибыл к нам в воскресенье вечером. Он почувствовал дискомфорт, и мы тут же в понедельник утром обследовали его. Так что это неправда, что Бэйл тренировался в расположении сборной, мы не рискнули. Увы, у него есть повреждение, Гарет пропустит от двух до трех недель. Он является игроком „Реала“, так что в клубе о нем позаботятся. Мы разочарованы, но тут ничего не поделаешь».

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