Товарищеские матчи. Сборные 2026

Тренер сборной Мали: «Отстранение России — глупое решение»

01 апреля 2026, 12:48

Тренер сборной Мали Том Саинтфит об отстранении России от турниров ФИФА.

Это очень глупое отстранение со стороны ФИФА. Нужно давать возможность клубам и сборной соревноваться и выяснять, кто сильнее на поле. Это очень важно для спортсменов. Потому что они хотят играть на крупных турнирах. И российские футболисты это заслужили.

Сборная России – очень хорошая команда, они проиграли только два матча при Карпине. Хороший комбинационный футбол, физически крепкая команда. Одна из лучших в Европе сейчас.

