Трофей ЧМ-2018 внепланово прибыл в Пензу

Тур кубка чемпионата мира в четверг сделал на несколько часов внеплановую остановку в Пензе.

«Мы благодарны организаторам тура, которые нашли возможность привезти в Пензу кубок на несколько часов по пути в Саранск, где летом 2018 года пройдут матчи чемпионата мира. Сегодня кубок увидят более 600 воспитанников детско-юношеских спортивных школ Пензы и несколько тысяч жителей города», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время представления трофея.

Белозерцев напомнил, что Пенза также будет причастна к проведению чемпионата мира - город станет тренировочной базой одной из команд - участниц турнира. Именно благодаря этому удалось убедить организаторов привезти главный футбольный трофей в Пензу. Маршрут тура кубка стартовал 9 сентября в Москве. Изначально планировалось, что трофей посетит 24 российских города, Пенза стала 25-м.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте