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Источник: «23 марта в „Лужниках“ сборная России сыграет с Бразилией»

сегодня, 16:17

Известный отечественный комментатор Нобель Арустамян в эфире YouTube-канала «Ставка TV» сообщил информацию о товарищеских матчах сборной России:

«Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что сборную России ждет игра против Испании на стадионе „Спартак“. Это правда. Правда еще и в том, что вторым спарринг-партнером сборной России может стать команда Аргентины. РФС уже согласовал с аргентинцами матч, даже согласован гонорар, но главная проблема – у Аргентины плохо дела идут с отбором на чемпионат мира. Но если они займут одно из четырех мест в своем отборочном цикле, то ждите в столице в ноябре сборную Аргентины.

И уже точно 23 марта в „Лужниках“ состоится матч, который, наверное, будут ждать все – в Москву приедет сборная Бразилии и сыграет против команды России».

Напомним, что уже 7 октября сборная России встретится с командой Южной Кореи.

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Все комментарии
super zlo
сегодня в 17:16
Источник "YouTube", норм))
MixaBMK ответил ЭJlvIS
сегодня в 17:15
ЭJlvIS:
Кликуха у него "Балабол", причем с давних пор. По его словам Бердыев подписал контракт со Спартаком, Колодин и Игнашевич в Зенита ОФИЦИАЛЬНО. А до 2008 года я его не знал даже
))
Санчо Панса
сегодня в 17:13
Вот любят наши футболисты со сборной Бразилии именно в ноябре играть! Это было и в 2005, и в 2013 и это будет в 2018 году) И, в принципе, наши могут дать бою Селесао!
Адвокат 76
сегодня в 17:10
Будет матч смеха чувствую.
ЭJlvIS ответил moralesoul
сегодня в 17:05
moralesoul:
Когда уже будем играть в других городах, кроме Москвы??? Надоело, у них итак все самые интересные матчи всегда! Есть куча других стадионов, которые будут готовы весной, в других городах. Почему там не сыграть?
Что ты на столицу то гонишь? На то она и СТОЛИЦА. Понимаешь?
ЭJlvIS ответил MixaBMK
сегодня в 17:04
MixaBMK:
У Арустамяна теперь кликуха "ИСТОЧНИК"
Кликуха у него "Балабол", причем с давних пор. По его словам Бердыев подписал контракт со Спартаком, Колодин и Игнашевич в Зенита ОФИЦИАЛЬНО. А до 2008 года я его не знал даже
ОлегV
сегодня в 17:03
Матч века ))))
ЭJlvIS
сегодня в 17:03
если б была Аргентина. то ждали б Зенит. А так, Бразилия...кто это зимой хочет оптом затарится бразильцами?
ballak144
сегодня в 17:00
надо было на 8 назначать
The Frei
сегодня в 17:00
Добро пожаловать, Виллиан, Луис, ну и все остальные.
Василий 50
сегодня в 16:58
Лишь бы только не приехал пятый состав.
kastites
сегодня в 16:57
Проиграют
MixaBMK
сегодня в 16:48
У Арустамяна теперь кликуха "ИСТОЧНИК"
Caniggia
сегодня в 16:46
Верится с трудом, в итоге окажется, что вместо Испании и Аргентины будут Камбоджа и Лаос. Да и Шнобель источник не надёжный.
nikoladolgov
сегодня в 16:44
Россия победит 12-0 и станет чемпионом мира.
Alex-96
сегодня в 16:35
Приедут Ромарио, Роналдинью и Бебето с компанией. В федерации футбола Бразилии скажут: за ныняшняю сборную много бабок надо, а за твои бабосы мудко, играйте с ветеранами.
Tommy Lee
сегодня в 16:33
С каким составом Бразилии, 3-4-м?
FILL3286
сегодня в 16:31
Бразилия приедет 2-3 составом однозначно,накидает игорю петок и уедет)!!
Потом мутко скажет,что все нормально,но не получилось,а так все хорошо,мы идем на правильном пути по лестнице в вверх и так далее)!
moralesoul
сегодня в 16:29
Когда уже будем играть в других городах, кроме Москвы??? Надоело, у них итак все самые интересные матчи всегда! Есть куча других стадионов, которые будут готовы весной, в других городах. Почему там не сыграть?
drug01
сегодня в 16:20
Давно эти слухи витают
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