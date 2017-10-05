Источник: «23 марта в „Лужниках“ сборная России сыграет с Бразилией»

Известный отечественный комментатор Нобель Арустамян в эфире YouTube-канала «Ставка TV» сообщил информацию о товарищеских матчах сборной России:

«Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что сборную России ждет игра против Испании на стадионе „Спартак“. Это правда. Правда еще и в том, что вторым спарринг-партнером сборной России может стать команда Аргентины. РФС уже согласовал с аргентинцами матч, даже согласован гонорар, но главная проблема – у Аргентины плохо дела идут с отбором на чемпионат мира. Но если они займут одно из четырех мест в своем отборочном цикле, то ждите в столице в ноябре сборную Аргентины.

И уже точно 23 марта в „Лужниках“ состоится матч, который, наверное, будут ждать все – в Москву приедет сборная Бразилии и сыграет против команды России».

Напомним, что уже 7 октября сборная России встретится с командой Южной Кореи.

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