Промес: «Нельзя терять время»

Лучший игрок месяца в РФПЛ Квинси Промес рассчитывает как можно быстрее вернуться в ряды «Спартака». Футболист вовсю тренируется и делится со своими поклонниками видеозаписью с процессом тренировки.
«Нельзя терять время. Постараюсь вернуться как можно быстрее», - отметил хавбек на своей странице в Instagram.
Напомним, что голландец травмировал бедро 20 сентября в матче с «Кубанью».
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Промес сейчас очень нужен "Спартаку".
Промес сейчас очень нужен "Спартаку".