Промес: «Нельзя терять время»

Лучший игрок месяца в РФПЛ Квинси Промес рассчитывает как можно быстрее вернуться в ряды «Спартака». Футболист вовсю тренируется и делится со своими поклонниками видеозаписью с процессом тренировки.

«Нельзя терять время. Постараюсь вернуться как можно быстрее», - отметил хавбек на своей странице в Instagram.

Напомним, что голландец травмировал бедро 20 сентября в матче с «Кубанью».

No time to waste, getting back as soon as possible #QP10 Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Окт 5 2017 в 2:32 PDT

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