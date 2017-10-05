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«Спартак» готовится к «Ахмату» с 13 игроками в обойме

сегодня, 16:05
АхматАхмат-:-СпартакСпартак13.10.2017 в 19:30 Не начался

Пока сборные разных стран готовятся к официальным и неофициальным встречам, свою работу продолжают и клубы. В четверг «Спартак» собрался на базе в Тарасовке, чтобы начать подготовку к гостевой игре с «Ахматом», которая состоится 13 октября.

«Красно-белые» лишись  большого количества игроков. В итоге у Массимо Карреры в распоряжении осталось лишь 13 футболистов: вратари Александр Селихов и Александр Максименко, защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, полузащитники Фернандо, Артём Самсонов, Лоренцо Мельгарехо, нападающие Луис Адриано и Педро Роша.

Роман Зобнин, Денис Глушаков, Квинси Промес и Зе Луиш занимались по индивидуальной программе. Голкипер Артём Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артём Тимофеев продолжают восстановление.

Голландский полузащитник Промес сегодня уже опубликовал видеозапись тренировки.

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Все комментарии
salaga ответил vka1970
сегодня в 17:19
vka1970:
Нас мало, но мы в тельняшках. Бакланам нас не взять.
То вас больше всех, то мало.
Санчо Панса
сегодня в 17:18
Удачи и победы Ахмату! Когда, этот клуб еще назывался Терек, то грозненский коллектив регулярно обыгрывал красно-белых) Мбенге это знает не по-наслышке:)
Беренгар ответил vka1970
сегодня в 17:10
vka1970:
Нас мало, но мы в тельняшках. Бакланам нас не взять.
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 17:04
    Вернутся сборники, игроков станет больше, да и до игры еще есть время.
    kastites
    сегодня в 16:56
    Проиграют
    vka1970
    сегодня в 16:47
    Нас мало, но мы в тельняшках.
    Бакланам нас не взять.
    Всегда Справедливый
    сегодня в 16:45
    А у Вас есть спец тема ? Ну дайте ссылку пож.))
    eaguar
    сегодня в 16:40
    Удачи Спартаку .
    Просто Мутко
    сегодня в 16:30
      romarez
      сегодня в 16:25
      Да все отлично, двигаемся дальше!
      Ерден
      сегодня в 16:22
        Owl Fake
        сегодня в 16:20
        Чем не повод для расформирования?
        cpartak60 ответил ДСА
        сегодня в 16:14
        ДСА:
        В принципе состав вполне боевой.
        ну да!что и показал матч с уралом!
        Colonist
        сегодня в 16:13
        Нужно побеждать!
        ДСА
        сегодня в 16:07
        В принципе состав вполне боевой.
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