«Спартак» готовится к «Ахмату» с 13 игроками в обойме

Пока сборные разных стран готовятся к официальным и неофициальным встречам, свою работу продолжают и клубы. В четверг «Спартак» собрался на базе в Тарасовке, чтобы начать подготовку к гостевой игре с «Ахматом», которая состоится 13 октября.

«Красно-белые» лишись большого количества игроков. В итоге у Массимо Карреры в распоряжении осталось лишь 13 футболистов: вратари Александр Селихов и Александр Максименко, защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, полузащитники Фернандо, Артём Самсонов, Лоренцо Мельгарехо, нападающие Луис Адриано и Педро Роша.

Роман Зобнин, Денис Глушаков, Квинси Промес и Зе Луиш занимались по индивидуальной программе. Голкипер Артём Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артём Тимофеев продолжают восстановление.

Голландский полузащитник Промес сегодня уже опубликовал видеозапись тренировки.

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