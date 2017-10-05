«Барселона» призвала к диалогу в ситуации вокруг Каталонии

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу призвал к диалогу, чтобы урегулировать непростую политическую ситуацию в Каталонии.

«ФК „Барселона“, как одна из ведущих организаций страны, призывает перейти к диалогу и переговорам для решения ситуации в Каталонии. Для этого нужно проявить предельное уважение к желанию большинства каталонцев принять решение о своем будущем. Мы поддерживаем создание Независимой комиссии по диалогу и примирению, которую поддерживает Ассоциация адвокатов Барселоны».

Ранее Бартомеу заявлял, что в случае выхода Каталонии из состава Испании «Барселона» может перебраться в другую лигу.

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