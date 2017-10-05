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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
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21:45 9’ Румыния 0:0 Казахстан
21:45 Идет первый тайм, 9’ Англия 0:0 Словения
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«Байер» зимой продаст Юрченко

сегодня, 21:49

Полузащитник «Байера» Владлен Юрченко с высокой долей вероятности зимой сменит клубную прописку. Футболистом недоволен главный тренер «Байера» Хайко Херрлих, который недавно сказал, что Владлен за три с половиной года в клубе ничуть не приблизился к основному составу. Сам украинец также говорит, что недостаточно хорош на данный момент. В текущем сезоне 23-летний Юрченко на поле не появлялся. Его контракт рассчитан до лета 2018 года.

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