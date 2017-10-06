Черчесов: «Мы ротируем состав сборной, чтобы все игроки были свежи и готовы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что намерен проводить ротацию состава команды в ближайших товарищеских матчах.

«Между двумя матчами будет не четыре, а три дня, мы имеем это в виду. Но прежде всего игра с южнокорейцами, а уже дальше будем смотреть на состояние игроков, кто лучше подходит. Все-таки игроки ЦСКА, „Зенита“, „Спартака“ проводят много матчей. Не забывайте, мы сможем провести шесть замен, и мы будем это использовать, потому что темп игры надо поддерживать. Мы ротируем футболистов, чтобы все игроки были свежи и готовы.

Даже сегодня мы наигрывали схему и с тремя, и с двумя центральными защитниками, но мы играем с конкретным соперником, поэтому предпочтение будет отдано схеме с тремя. Что касается нападения, здесь вариантов много, вы смотрите на фамилии, а мы немного по-другому. Растут новые ребята, и не замечать это нельзя, это мои обязанности, нельзя зацикливаться на именах, поэтому мы и прошлый сбор устроили».

Матч Россия - Южная Корея пройдет в субботу на «ВЭБ-Арене» в Москве, начало - в 17:00 мск.

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