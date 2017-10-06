Кроос покинул расположение сборной Германии

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос покинул расположение Бундестим после вчерашнего поединка с Северной Ирландией (3:1). Футболист отправляется в Испанию, где под присмотром врачей «сливочных» будет завершать свое восстановление от травмы ребра. Таким образом, в последней игре отбора к ЧМ-2018 с Азербайджаном, которая уже ничего не решает, Кроос не сыграет.

«При необходимости мы всегда можем рассчитывать на Тони. Главное - чтобы игроки были в отличном состоянии в следующем году, чтобы они оставались здоровыми на протяжении долгого и трудного сезона», — сказал главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

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