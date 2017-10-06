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Рикарду Карвалью приговорен к 7 месяцам тюрьмы

сегодня, 15:15

Известный португальский футболист Рикарду Карвалью осужден на семь месяцев за уклонение от уплаты налогов. До последнего момента Карвалью являлся футболистом «Шанхай СИПГ».

Испанская прокуратура требовала год тюремного заключения и 300 тысяч евро штрафа за уклонение от уплаты налогов в период выступления за «Реал» с 2011 по 2012 год, однако в итоге суд оштрафовал Карвалью на 143 тысячи евро и приговорил к семи месяцам лишения свободы. По законам Испании наказание до двух лет лишения свободы может отбываться условно.

Карвалью - чемпион Европы в составе сборной Португалии. За свою карьеру он выступал в «Порту», «Челси», «Реале» и «Монако».

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ДСА
сегодня в 15:56
Отделался легким испугом
Cektor
сегодня в 15:53
после строчки "выступал за Реал " все сразу стало понятно)) команда мошенников
WATMan
сегодня в 15:46
Реал одних уголовников выращивает
Байкал-38
сегодня в 15:45
Ну так сразу и пишите, что условно! Ну можно и так: "приговорён к расстрелу, но отпущен домой под домашний арест с последующей амнистией!"
Адвокат 76
сегодня в 15:36
Не так и страшно для него.
старина
сегодня в 15:23
Шанхай ОПГ
Charismatic
сегодня в 15:22
Типичный сливочный, не платит налоги. С каждым месяцем их становится всё больше и больше. А глорики орут на Барсу еще)))
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