Рикарду Карвалью приговорен к 7 месяцам тюрьмы

Известный португальский футболист Рикарду Карвалью осужден на семь месяцев за уклонение от уплаты налогов. До последнего момента Карвалью являлся футболистом «Шанхай СИПГ».

Испанская прокуратура требовала год тюремного заключения и 300 тысяч евро штрафа за уклонение от уплаты налогов в период выступления за «Реал» с 2011 по 2012 год, однако в итоге суд оштрафовал Карвалью на 143 тысячи евро и приговорил к семи месяцам лишения свободы. По законам Испании наказание до двух лет лишения свободы может отбываться условно.

Карвалью - чемпион Европы в составе сборной Португалии. За свою карьеру он выступал в «Порту», «Челси», «Реале» и «Монако».

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