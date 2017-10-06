Геркус: «„Локомотив“ готов к ужесточению лимита на легионеров»

Президент «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги заседания совета директоров клуба, которое состоялось сегодня.

«Все члены совета директоров отметили позитивное выполнение задач, поставленных руководством РЖД по молодым воспитанникам. Наши воспитанники получают практику, что увеличивает игровой потенциал, а также дает хорошие экономические перспективы клубу.

На текущий момент „Локомотив“ - один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита легионеров. Этот факт позволяет нам уверенно чувствовать себя и заниматься операционными задачами.

Клуб показывает хорошие промежуточные результаты в чемпионате России и Лиге Европы, что говорит о правильно принятых трансферных решениях и грамотной реализации спортивной стратегии».

«Локомотив» занимает второе место в чемпионате России, в 12 матчах набрав 26 очков.

«Железнодорожники» в последнем туре разгромили «Динамо» (3:0).

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