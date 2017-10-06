Игрок «Зенита» Капленко отказался выступать за Белоруссию

Полузащитник питерского «Зенита» Кирилл Капленко отказался от выступления за белорусские сборные. Об этом сообщил президент «Зенита» Сергей Фурсенко. Ранее сообщалось, что Белорусская федерация футбола намерена направить жалобу в ФИФА на Капленко и «Зенит» в случае, если футболист не явится на ноябрьский сбор молодежной команды.
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Играет в Зените,легионером быть не хочет,вот и результат!
Играет в Зените,легионером быть не хочет,вот и результат!
Русский парень, не хочет считаться легом, поэтому и отказывается от футбольного гражданства Белоруси.
Русский парень, не хочет считаться легом, поэтому и отказывается от футбольного гражданства Белоруси.
В качестве жеста доброй воли, что бы показать, что сборная не удерживает игроков, предлагаю сплавить таки самедова в сборную азейбаржана.
В качестве жеста доброй воли, что бы показать, что сборная не удерживает игроков, предлагаю сплавить таки самедова в сборную азейбаржана.