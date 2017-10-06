Игрок «Зенита» Капленко отказался выступать за Белоруссию

Полузащитник питерского «Зенита» Кирилл Капленко отказался от выступления за белорусские сборные. Об этом сообщил президент «Зенита» Сергей Фурсенко. Ранее сообщалось, что Белорусская федерация футбола намерена направить жалобу в ФИФА на Капленко и «Зенит» в случае, если футболист не явится на ноябрьский сбор молодежной команды.

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