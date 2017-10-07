Лукас Перес пропустит около двух недель

Нападающий «Депортиво» Лукас Перес из-за травмы четырехглавой мышцы левой ноги пропустит около двух недель. Напомним, Перес выступает за «Депортиво» на правах аренды.
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Нападающий «Депортиво» Лукас Перес из-за травмы четырехглавой мышцы левой ноги пропустит около двух недель. Напомним, Перес выступает за «Депортиво» на правах аренды.
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