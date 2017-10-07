Кокорин: «Два гола в конце испортили весь азарт, который был»

Нападающий сборной России Александр Кокорин прокомментировал победу над командой Южной Кореи (4:2) в товарищеском матче.

«В концовке первый гол упустили в штрафной, а второй за спину пустили. Два автогола? Давно такого не было, спасибо корейцам. Нам это только на руку, а им сломало всю игру. Со Смоловым в связке играли хорошо, много выполнили черновой работы, в обороне отрабатывали, опускались. Неплохо, но есть над чем работать.

Два гола в конце испортили весь азарт, который был. 4:0 было бы намного приятнее, пусть и не по игре, наверное. 2:0 было бы по игре. Я просто рад, что сыграл полный матч за сборную», - сказал Кокорин.

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