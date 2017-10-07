Рауш: «Важно, что сборная России реализовала свои моменты»

Защитник сборной России Константин Рауш прокомментировал победу над командой Южной Кореи (4:2) в товарищеском матче.

«Очень рад дебютировать за сборную России. Тем более рад, что победили сегодня. Перед тем, как выпустить на замену, Станислав Черчесов пожелал удачи и указал, как нужно действовать на стандартах, чтобы не допускать ошибок. Корейцы — хорошая команда, быстро играет вперёд. Важно, что и мы, и они реализовали свои моменты», - сказал Рауш.

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