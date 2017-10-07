Ирхин: «„Енисей“ - сильнейшая команда ФНЛ»

Главный тренер «Химок» Александр Ирхин прокомментировал матч против «Енисея».



«Все комментарии на табло – 4:1. Просто хочу поздравить „Енисей“ с достойной игрой и положительным результатом. Все по делу. Мы сами наделали ошибок, поэтому будем разбираться.



В нынешнем сезоне „Енисей“ играет более уверенно, лучше контролирует мяч. Я бы сказал, в другой футбол играет. „Енисей“ сразу занял лидирующие позиции, выглядит более солидно. По игре это сильнейшая команда ФНЛ, на мой взгляд. Желаю решить поставленные задачи».



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