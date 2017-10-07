Мутко: «Огорчен, что пропустили в конце, но есть пища для размышлений»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о победе сборной России над Южной Кореей в товарищеском матче:

«В целом хороший матч получился, южнокорейцы играют в агрессивный футбол. Я рад, что было много стандартов в нашу сторону, это дает возможность сыгрываться. Огорчен, что пропустили в конце, но есть пища для размышлений. Результат по игре, в целом удовлетворены.

Все игроки в хорошем состоянии физически. У нас появилась быстрая игра, есть еще над чем работать, движемся в правильном направлении. Южнокорейцы очень хороши, играли до конца, забили два мяча. Игра дала много пользы обеим командам, южнокорейцы будут достойно выглядеть на чемпионате мира.

Рауш уже проявил себя в матче с „Динамо“, здорово сыграл, усилил эту часть поля. Мне он еще тогда понравился, и игра в Бундеслиге - это уровень. Марио Фернандес - скоростной футболист, он сыграл в целом хорошо».

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