Черчесов: «Не понравилось то, что играли мы неравномерно, рвано»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над сборной Южной Кореи (4:2) в товарищеском матче.

«Функционально мы были готовы хорошо. Другое дело, что интенсивность, мышление и технику нужно объединять. Чуть быстрее начинаешь играть – и мяч от тебя убегает. Но, по-моему, это первая игра, которую мы выиграли, когда только собрались. С Турцией сыграли вничью. Так что это тоже шаг вперед.

Больше всего понравился счет. А не понравилось то, что играли мы неравномерно, рвано. Пять минут – как надо, потом маленький спад и так далее. Не было основательности, иногда теряли мячи, когда терять их было нельзя. Еще удовлетворен тем, что вышли заряженными, хотели порадовать болельщиков после Кубка Конфедераций. Мы же чувствуем, что болельщик начал относиться к нам с большей симпатией, чем прежде. Видим и хотим этого. Только отношением к делу и эмоциями можем зрителей повернуть к нам лицом и заставить поверить в нас. И спасибо, что пришли в такую погоду», - сказал Черчесов.

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