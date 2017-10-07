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Черчесов: «Не понравилось то, что играли мы неравномерно, рвано»

сегодня, 19:46
РоссияРоссия4 : 2Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над сборной Южной Кореи (4:2) в товарищеском матче.

«Функционально мы были готовы хорошо. Другое дело, что интенсивность, мышление и технику нужно объединять. Чуть быстрее начинаешь играть – и мяч от тебя убегает. Но, по-моему, это первая игра, которую мы выиграли, когда только собрались. С Турцией сыграли вничью. Так что это тоже шаг вперед.

Больше всего понравился счет. А не понравилось то, что играли мы неравномерно, рвано. Пять минут – как надо, потом маленький спад и так далее. Не было основательности, иногда теряли мячи, когда терять их было нельзя. Еще удовлетворен тем, что вышли заряженными, хотели порадовать болельщиков после Кубка Конфедераций. Мы же чувствуем, что болельщик начал относиться к нам с большей симпатией, чем прежде. Видим и хотим этого. Только отношением к делу и эмоциями можем зрителей повернуть к нам лицом и заставить поверить в нас. И спасибо, что пришли в такую погоду», - сказал Черчесов.

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Все комментарии
Брулин
сегодня в 20:50
Усатый, напомню, что мы не вышли из группы при одной победе и двух поражениях. Ты о чём?
cevin cigan
сегодня в 20:37
Оу....хорош....к нам Голландия с аргами не приедут.....нормальный результат!!!!!!!!!
salaga
сегодня в 20:36
Рауш Черчесову, наверное, лысиной показался.
Caniggia
сегодня в 20:30
Оборона - это чёрная дырень! Стоило чуть корейцам поднажать, так сразу Васин и К* превратились в посмешище!
pereletnii
сегодня в 20:22
Нужно срочно убирать этого проспамовского трениришку.
drug01
сегодня в 20:20
Игра нашей сборной была похожа на самого тренера самовлюбленного и самоуверенного с обилием большого количества ошибок!
kastites
сегодня в 19:50
Усатый
Убери дыру с ворот
Остапчук 67
сегодня в 19:50
Как научил, так и сыграли.
Ценность этой победы очень сомнительная.
Y.N.W.A.
сегодня в 19:49
Жизнь- такая история... Константин Сарсания покинул этот мир. Пусть Господь упокоит его душу, родным и близким терпения.
Берегите себя и своих близких.
eaguar
сегодня в 19:47
с победой
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