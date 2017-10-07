Анчелотти: «В „Реале“ сказали, что я был слишком близок к игрокам. В „Баварии“ — наоборот»

Бывший наставник «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о причинах своего увольнения из мюнхенского клуба:

«Не знаю, является ли мой подход к работе правильным. Когда я ушел из „Реала“, мне сказали, что я был слишком близок к игрокам. Когда меня уволили из „Баварии“, то сообщили, что я, наоборот, не наладил связь с игроками.

Мне по-прежнему хочется работать каждый день, поэтому я не думаю о сборных командах. Пожалуй, я стану тренером Италии только тогда, когда больше не захочу тренировать ежедневно. Конечно, это если сборная будет рассматривать мою кандидатуру».

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