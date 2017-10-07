Ламберт: «После перехода в „Ливерпуль“ я разлюбил футбол»

Бывший игрок «Ливерпуля» Рики Ламберт, который недавно объявил о завершении игровой карьеры, назвал ошибкой свой переход в мерсисайдский клуб в 2014 году.

«После перехода в „Ливерпуль“ я разлюбил футбол. Когда я решил перейти в „Ливерпуль“, то пожертвовал постоянным местом в стартовом составе. Я не должен был соглашаться на место на скамейке запасных, даже несмотря на то, что Брендан Роджерс сразу дал понять, что я буду подменять Старриджа и Суареса», - сказал Ламберт.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте