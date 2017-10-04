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«Барселона» вернется к попытке подписать Коутиньо зимой

сегодня, 11:19

По словам испанских СМИ, «Барселона» вернется к попытке подписать атакующего полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо уже этой зимой. 

Каталонцы уже предпринимали несколько попыток заключить контракт с бразильским футболистом летом и предлагали «Ливерпулю»  € 80 млн, однако английский клуб отвергал все предложения. 

Тем не менее, «Барселона» сохраняет оптимизм и готовит новое предложение, которое устроит «Ливерпуль».

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Все комментарии
neomessi ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 12:21
Barcelona_Rostov:
Каталонцы уже предпринимали несколько попыток заключить контракт с бразильским футболистом летом и предлагали «Ливерпулю» € 80 млн, однако лондонский клуб отвергал все предложения. -------------------------------------- Ливерпуль же вроде не из Лондона....
да и еще они предлагали 160 млн!
Автор под чем то.
Kurtd
сегодня в 12:20
Попытка не пытка.
Сомнительная идея. Барселона опозорила себя, всё своё руководство, пытаясь сделать виноватым в провале с трансфером Коутиньо Ливерпуль.
Почему вдруг мерсисайдцы теперь пойдут на поводу у этого "клуба"?)
Лестер 13 рус
сегодня в 12:03
Подпишут
Belgie2009 ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 12:02
Нечего, скоро Барса булет из Лондона :-))
киэнджин
сегодня в 11:42
торчать в этом Луверпуле ему смысла нет...Они даже Спартак обыграть не в состоянии..
Ekkimukk ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 11:41
Barcelona_Rostov:
Каталонцы уже предпринимали несколько попыток заключить контракт с бразильским футболистом летом и предлагали «Ливерпулю» € 80 млн, однако лондонский клуб отвергал все предложения. -------------------------------------- Ливерпуль же вроде не из Лондона....
Спасибо за поправку, исправили.
Василий 50
сегодня в 11:32
На фоне референдума в Каталонии эта новость совсем не звучит.
Barcelona_Rostov
сегодня в 11:27
Каталонцы уже предпринимали несколько попыток заключить контракт с бразильским футболистом летом и предлагали «Ливерпулю» € 80 млн, однако лондонский клуб отвергал все предложения.
--------------------------------------
Ливерпуль же вроде не из Лондона....
Belgie2009
сегодня в 11:27
Месси добавит свою Барсу в АПЛ(и скорее всего всю Каталонию) и спокойно купит Коутинью, тут к гадалке не ходи.
Алексей Буренин
сегодня в 11:22
Пусть возвращается, Клопп все равно его не отдаст
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