«Барселона» вернется к попытке подписать Коутиньо зимой

По словам испанских СМИ, «Барселона» вернется к попытке подписать атакующего полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо уже этой зимой.



Каталонцы уже предпринимали несколько попыток заключить контракт с бразильским футболистом летом и предлагали «Ливерпулю» € 80 млн, однако английский клуб отвергал все предложения.



Тем не менее, «Барселона» сохраняет оптимизм и готовит новое предложение, которое устроит «Ливерпуль».

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