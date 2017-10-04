«Барселона» вернется к попытке подписать Коутиньо зимой

По словам испанских СМИ, «Барселона» вернется к попытке подписать атакующего полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо уже этой зимой.
Каталонцы уже предпринимали несколько попыток заключить контракт с бразильским футболистом летом и предлагали «Ливерпулю» € 80 млн, однако английский клуб отвергал все предложения.
Тем не менее, «Барселона» сохраняет оптимизм и готовит новое предложение, которое устроит «Ливерпуль».
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Автор под чем то.
Автор под чем то.
Сомнительная идея. Барселона опозорила себя, всё своё руководство, пытаясь сделать виноватым в провале с трансфером Коутиньо Ливерпуль.
Почему вдруг мерсисайдцы теперь пойдут на поводу у этого "клуба"?)
Сомнительная идея. Барселона опозорила себя, всё своё руководство, пытаясь сделать виноватым в провале с трансфером Коутиньо Ливерпуль.
Почему вдруг мерсисайдцы теперь пойдут на поводу у этого "клуба"?)
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Ливерпуль же вроде не из Лондона....
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Ливерпуль же вроде не из Лондона....