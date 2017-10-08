Эрик Кантона мог перейти в «Ливерпуль», но стал легендой «Манчестер Юнайтед»

Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона помог сэру Алексу Фергюсону выиграть его первый титул Премьер-Лиги, но мог и оказаться в «Ливерпуле».

История повернулась иначе благодаря бывшему наставнику «Ливерпуля» Грэму Сунессу, который не разглядел в «проблемном» нападающем перспектив:

«Эрик Кантона был одним из игроков, которых я упустил. Мы играли с „Осером“ дома и ко мне после матча зашел Мишель Платини. Сказал, что у него есть для меня игрок, трудный парень, зато классно играет.

А я ответил, что последняя вещь, в которой я нуждаюсь, — это проблемный игрок. У меня и своих хлопот выше крыши, нет, спасибо», - вспоминает Сунесс.

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