Коноплянка: «Хорватам надо три очка, нам надо три очка — будет очень интересный матч»

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с командой Хорватии в отборочном турнире ЧМ-2018.

«Понимаем, насколько важный матч. Все знают, что им надо три очка, нам надо три очка — будет очень интересный матч. Я не могу обещать болельщикам, что будет победа, но мы будем за неё бороться. Приход Марлоса добавил вариативности впереди, увеличилось разнообразие. Для команды это плюс», - сказал Коноплянка.

Напомним, что накануне сборная Украины одержала победу над командой Косово (2:0).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте