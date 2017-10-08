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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 Матч завершен Дания 1:1 Румыния
19:00 Матч завершен Казахстан 1:1 Армения
19:00 Матч завершен Польша 4:2 Черногория
19:00 Матч завершен Литва 0:1 Англия
19:00 Матч завершен Словакия 3:0 Мальта
19:00 Матч завершен Словения 2:2 Шотландия
21:45 Закончился первый тайм Чехия 3:0 Сан-Марино
21:45 Закончился первый тайм Германия 1:1 Азербайджан
21:45 Закончился первый тайм Норвегия 0:0 Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
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Коноплянка: «Хорватам надо три очка, нам надо три очка — будет очень интересный матч»

сегодня, 22:18
УкраинаУкраина-:-ХорватияХорватияЗавтра в 21:45 Не начался

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с командой Хорватии в отборочном турнире ЧМ-2018.

«Понимаем, насколько важный матч. Все знают, что им надо три очка, нам надо три очка — будет очень интересный матч. Я не могу обещать болельщикам, что будет победа, но мы будем за неё бороться. Приход Марлоса добавил вариативности впереди, увеличилось разнообразие. Для команды это плюс», - сказал Коноплянка.

Напомним, что накануне сборная Украины одержала победу над командой Косово (2:0).

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Все комментарии
sir-5
сегодня в 22:38
Зачем тебе три очка??? Только поставите всё руководство ФФУ в неловкое положение.Всё равно Ляшко не пустит играть в "стране-агрессоре". Так что жду победы хорватов.
spartak never die
сегодня в 22:29
Вперед,Украина!
Вперед,братишки!
denpravd
сегодня в 22:26
Хорватов то и ничья устроит, хотя... могут вылететь как худшая из вторых
Cektor
сегодня в 22:22
    sihafazatron
    сегодня в 22:20
    самый интересный завтрашний матч, поддержу хорватов
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