Будогосский о словах Кадиева: «Если он сказал „а“, надо говорить и „б“»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова президента «Анжи» Османа Кадиева, который обрушился с критикой на главного арбитра встречи 12-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:2) Алексея Матюнина.

«Что скажу о высказывании Кадиева? У нас это стало обычным явлением. Президенты клубов забывают о том, что есть конвенция УЕФА по судейству, которая запрещает каким-либо образом вмешиваться в действия судей.

Его слова „судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол“? Если он сказал „а“, надо говорить и „б“. Господин Кадиев должен заняться своим личным отношением к судьям. Своим личным поведением в этом вопросе. Думаю, он поймет, о чем я говорю. Были прецеденты, пришлось вмешиваться в эти ситуации, чтобы обстановка в этом клубе по отношению к судьям была нормальной. Причем вмешательство было на уровне руководителя российского футбола».

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