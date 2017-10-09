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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Черчесов: «Сборная Ирана выше классом, чем команда Южной Кореи»

сегодня, 16:21
РоссияРоссия-:-ИранИранЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил национальные команды Ирана и Южной Кореи. Корейцев Россия переиграла (4:2), а с Ираном дружина Черчесова сыграет завтра.

«Южная Корея - быстрая команда. И Иран - такой же быстрый соперник. Их также объединяет системность, у них примерно одна расстановка. Если они не придумают ничего нового, то мы знаем, как играть против иранцев. И мы знаем, что классом они выше [чем сборная Южной Кореи].

Иранцы более крепкие в единоборствах, более атлетичны, чем футболисты Южной Кореи. Взгляните на рейтинг ФИФА, они [иранцы] стоят выше нас».

Иран в рейтинге ФИФА занимает 25-е место, а Россия - 64.

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Все комментарии
LOpp ответил Chuhanesburg
сегодня в 16:52
Chuhanesburg:
"Южная Корея" вообще то участвовала в восьми чемпионатах мира подряд, наш девятый!
это говорит лишь о том, что в Азии очень мало сильных сборных, поэтому Корея всегда попадает на ЧМ.
Остапчук 67
сегодня в 16:52
Забивать в свои ворота они точно не будут.
mc_borrow
сегодня в 16:51
Что-то модно стало поливать сборную по поводу и без. Я вот уверен, что победим Иран
Байкал-38
сегодня в 16:50
Надо выбираться из рейтинговой ямы! Ведь жеребьёвки проводятся согласно рейтинга!
Алексей Буренин
сегодня в 16:46
а так и не скажешь сразу, что они лучше корейцев
Dominators
сегодня в 16:36
Если не обыгрывать дома Иран , то тогда зачем вообще играть на ЧМ . А если Германия или Бразилия попадется все тогда тушите свет . И зачем нам смотреть в рейтинг . Выходите и бейтесь за страну , за новые дорогие контракты для себя . Докажите , что этот рейтинг туалетная бумага .
Chuhanesburg
сегодня в 16:33
"Южная Корея" вообще то участвовала в восьми чемпионатах мира подряд, наш девятый!
ДСА
сегодня в 16:33
Это он видать на турнирную таблицу взглянул азиатского отбора.
Адвокат 76
сегодня в 16:33
Сильнее во много раз, нашей сборной тяжело придётся, посмотрим что мы стоим и стоим ли вообще что то.
Jeck Denielse
сегодня в 16:32
Интересная позиция......
Загнать сборную на 60-е места рейтинга и оттуда восхищаться Иранцами...Катарами....Кот-д`Ивуарами....

А Корейцы даже с перепутавшим воротами игроком забили 4 мяча из 6-ти в матче........
Зафод Библброкс
сегодня в 16:31
Капитан Очевидность)))
Mоnоlo
сегодня в 16:25
Сильнее России уж точно.
Игорь Солнцев
сегодня в 16:22
Иранцы уроют Сборнаяю черчесова.
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