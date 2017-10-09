Черчесов: «Сборная Ирана выше классом, чем команда Южной Кореи»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил национальные команды Ирана и Южной Кореи. Корейцев Россия переиграла (4:2), а с Ираном дружина Черчесова сыграет завтра.

«Южная Корея - быстрая команда. И Иран - такой же быстрый соперник. Их также объединяет системность, у них примерно одна расстановка. Если они не придумают ничего нового, то мы знаем, как играть против иранцев. И мы знаем, что классом они выше [чем сборная Южной Кореи].

Иранцы более крепкие в единоборствах, более атлетичны, чем футболисты Южной Кореи. Взгляните на рейтинг ФИФА, они [иранцы] стоят выше нас».

Иран в рейтинге ФИФА занимает 25-е место, а Россия - 64.

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