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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
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Андреев: «Сейчас Азмун играет непонятно как, он не станет проблемой для наших игроков»

сегодня, 19:28
РоссияРоссия-:-ИранИранЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев считает, что защитники сборной России сумеют нейтрализовать нападающего национальной команды Ирана Сердара Азмуна в предстоящем товарищеском матче:

«Я Азмуном восхищался еще в прошлом чемпионате. Он выглядел очень прилично, когда „Ростов“ выступал в еврокубках. Сейчас же он играет непонятно как. Иногда он не попадает даже в стартовый состав „Рубина“.

Справится ли с ним защита сборной России? Последние месяцев 8 он выглядит так, что точно не станет проблемой для наших игроков. Сердар умелый форвард – это факт, но сейчас он явно не в форме. Видимо, еще не до конца понимает партнеров по „Рубину“.

Чего все-таки стоит опасаться обороне России? У Азмуна отличная скорость, он здорово бежит. Кроме этого, я давно не видел, чтобы люди так хорошо играли головой. Не секрет, что у него родители волейболисты, видимо, они научили его так „зависать“ в воздухе. Этим он похож на Майкла Джордана. Звезда баскетбола тоже легко „перепрыгивал“ соперников. Азмун такой же.

Есть ли у сборной России форварды уровня Азмуна? Сейчас здорово играют Александр Кокорин и Федор Смолов, на них приятно смотреть. Я не берусь судить, но когда иранец играл за„Ростов“ в еврокубках, то был очень хорош. Но все-таки давайте не будем сравнивать».

Сам Азмун успел заявить, что считает всех игроков сборной Ирана звездами.

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Все комментарии
salaga
сегодня в 19:53
Иногда он не попадает даже в стартовый состав „Рубина“.
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Зато в сборную попадает постоянно.
Байкал Иркутск
сегодня в 19:53
На Азмуна смотрят только из-за того что его Бердыев за собой "таскает"! В Европе его звездой нес читают, да и у нас тоже!
Одно слово румын
сегодня в 19:34
Не факт
Зафод Библброкс
сегодня в 19:34
Я бы не стал зарекатся, в Рубине не все еще отлажено и поэтому не забивает, но их сборная работает как часы
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