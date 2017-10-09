Андреев: «Сейчас Азмун играет непонятно как, он не станет проблемой для наших игроков»

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев считает, что защитники сборной России сумеют нейтрализовать нападающего национальной команды Ирана Сердара Азмуна в предстоящем товарищеском матче:

«Я Азмуном восхищался еще в прошлом чемпионате. Он выглядел очень прилично, когда „Ростов“ выступал в еврокубках. Сейчас же он играет непонятно как. Иногда он не попадает даже в стартовый состав „Рубина“.

Справится ли с ним защита сборной России? Последние месяцев 8 он выглядит так, что точно не станет проблемой для наших игроков. Сердар умелый форвард – это факт, но сейчас он явно не в форме. Видимо, еще не до конца понимает партнеров по „Рубину“.

Чего все-таки стоит опасаться обороне России? У Азмуна отличная скорость, он здорово бежит. Кроме этого, я давно не видел, чтобы люди так хорошо играли головой. Не секрет, что у него родители волейболисты, видимо, они научили его так „зависать“ в воздухе. Этим он похож на Майкла Джордана. Звезда баскетбола тоже легко „перепрыгивал“ соперников. Азмун такой же.

Есть ли у сборной России форварды уровня Азмуна? Сейчас здорово играют Александр Кокорин и Федор Смолов, на них приятно смотреть. Я не берусь судить, но когда иранец играл за„Ростов“ в еврокубках, то был очень хорош. Но все-таки давайте не будем сравнивать».

Сам Азмун успел заявить, что считает всех игроков сборной Ирана звездами.

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