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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
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Азмун: «Все игроки сборной Ирана - звезды»

сегодня, 18:03
РоссияРоссия-:-ИранИранЗавтра в 19:00 Не начался

Нападающий «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун в преддверии товарищеской встречи с командой России отметил, что в иранской сборной собраны высококлассные футболисты.

«Каждый игрок в нашей команде, от вратаря до нападающего - звезды. Наша задача выполнять все, что от нас требует тренер. Я не делю игроков на тех, кто играют на родине и заграницей. Да, те кто играет не в Иране привлекают больше внимания на себя, но и внутри страны у нас есть очень сильные игроки», - сказал Азмун.

Встреча между сборными России и Ирана состоится 10 октября. На матче ожидается до 25 тысяч зрителей.

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Все комментарии
Алексей Буренин
сегодня в 18:20
России будет не легко
Байкал Иркутск
сегодня в 18:17
По меркам Азии даже супер звёзды! Если судить по европейским сборным, то о чемпионате мира и Европы только мечтать можно было бы!
vka1970
сегодня в 18:16
У нас тоже сплошь солнцеликие играют.
Там не то чтобы обойти, а просто объехать не реально.Вот такие у нас лики.
Mоnоlo
сегодня в 18:14
А я думала что в Испании все звезды. =)
Thierry Daniel Henry
сегодня в 18:13
Наши "футболисты" тоже так думают про себя.
Филипповых
сегодня в 18:09
    drug01
    сегодня в 18:06
    Посмотрим этих звезд в деле !
    compka
    сегодня в 18:05
    как бы не зазвездиться, а то звиздец незаметно подкрадется.

    Азмун, ты бы лучше за Рубин так звиздел...
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