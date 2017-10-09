Азмун: «Все игроки сборной Ирана - звезды»

Нападающий «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун в преддверии товарищеской встречи с командой России отметил, что в иранской сборной собраны высококлассные футболисты.

«Каждый игрок в нашей команде, от вратаря до нападающего - звезды. Наша задача выполнять все, что от нас требует тренер. Я не делю игроков на тех, кто играют на родине и заграницей. Да, те кто играет не в Иране привлекают больше внимания на себя, но и внутри страны у нас есть очень сильные игроки», - сказал Азмун.

Встреча между сборными России и Ирана состоится 10 октября. На матче ожидается до 25 тысяч зрителей.

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