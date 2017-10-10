Головин: «Хотел бы уехать в Англию после чемпионата мира»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Украина. Первая лига
  • Отбор ЧМ. Азия
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 сегодня Австралия -:- Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 сегодня Россия -:- Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 сегодня Сербия (до 21) -:- Россия (до 21)
  • Главные новости
  • Все новости
23:38
Хорватия одолела Украину и сыграет в стыковых матчах254
23:36
Исландия впервые в истории вышла на чемпионат мира50
20:59
Ибрагимович может вернуться на поле в игре с «Арсеналом»14
20:18
Стали известны все претенденты на «Золотой мяч»67
19:36
Месси, Кавани и Бензема номинированы на «Золотой мяч»19
03:24
Муслин: «Если бы не верил в успех, то не возглавил бы сборную Сербии»0
02:39
Бубнов: «Если Васин и дальше будет ошибаться, в сборную могут вернуть Василия Березуцкого»2
02:10
Ярмоленко: «Видно, что у Хорватии игроки очень высокого уровня»1
01:49
Тренер молодёжной сборной Беларуси: «Мы надоели Капленко, и он нам уже надоел»0
01:34
Головин: «Разгром от МЮ? Опытные ребята в ЦСКА научили всё быстро забывать»6
01:17
Бубнов: «Начнётся ЧМ, и про отсутствие Месси на турнире забудут»5
01:03
Сборная Турции выиграла чемпионат Европы среди ампутантов3
00:56
«Спартак» поздравил Джано с 25-летием4
00:48
Степаненко: «Сборная Украины допускала детские ошибки»2
00:48
Польша будет в первой корзине при жеребьёвке группового этапа чемпионата мира3
00:34
Исландия - самая малонаселённая страна среди участников чемпионатов мира за всю историю18
00:28
Далич: «Сборная Украины почти ничем не удивила»3
00:23
Инсинье: «Сборная Италии показала хорошую игру»0
00:20
Шевченко: «У Хорватии много игроков высочайшего уровня, а наша команда только создаётся»10
00:15
Вентура: «Сборная Италии продолжает плохо контролировать игру»0
23:56
Сборная Словакии почти наверняка не сыграет на чемпионате мира16
23:39
Уэльс проиграл Ирландии12
23:37
Молдавия вдесятером уступила Австрии1
23:36
Македония отправила четыре безответных мяча в ворота Лихтенштейна0
23:36
Сербия одержала победу над Грузией7

Головин: «Хотел бы уехать в Англию после чемпионата мира»

сегодня, 02:59

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире передачи «Футбол России» прокомментировал интерес к нему со стороны английских клубов:

«Да, желание уехать есть. С детства было такое желание. И хотел бы уехать следующим летом, если будут предложения. После чемпионата мира. Предпочтения? Или Германия, или Англия. Очень нравятся чемпионаты. Но в первую очередь, конечно, Англия на уме. „Арсенал“? Да, очень хорошая команда. Я бы с радостью туда пошёл.

Не пугает ли скорость в английском чемпионате? Думаю, что адаптация нужна будет. Но с таким футболистами будет проще прогрессировать.

Со Слуцким [после его перехода в „Халл“] мы много раз общались, несколько раз даже виделись, когда он прилетал в Москву. Он рассказывал, какие там скорости даже в Чемпионшипе. Это очень сильная лига. Да я и сам слежу за матчами „Халла“».

Напомним, после матча ЛЧ ЦСКА - «Манчестер Юнайтед» (1:4) скаут «Эвертона» отметил, что Головин мог бы составить в МЮ конкуренцию Генриху Мхитаряну и Андеру Эррере.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
alfranza
сегодня в 03:23
Ты сперва на нем сыграй как следует, парнишка. Да и кто тебя куда возьмет-то, хоспадя... Разве что лавку протирать или ворота носить.
Cules2013
сегодня в 03:22
Покажи себя на ЧМ и поедешь, едва ли в Арсенал, чай не Аршавин всё же, но предложения достойные будут.
Гус Пойет
сегодня в 03:02
До ЧМ походу шансов больше
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100