Головин: «Хотел бы уехать в Англию после чемпионата мира»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире передачи «Футбол России» прокомментировал интерес к нему со стороны английских клубов:

«Да, желание уехать есть. С детства было такое желание. И хотел бы уехать следующим летом, если будут предложения. После чемпионата мира. Предпочтения? Или Германия, или Англия. Очень нравятся чемпионаты. Но в первую очередь, конечно, Англия на уме. „Арсенал“? Да, очень хорошая команда. Я бы с радостью туда пошёл.

Не пугает ли скорость в английском чемпионате? Думаю, что адаптация нужна будет. Но с таким футболистами будет проще прогрессировать.

Со Слуцким [после его перехода в „Халл“] мы много раз общались, несколько раз даже виделись, когда он прилетал в Москву. Он рассказывал, какие там скорости даже в Чемпионшипе. Это очень сильная лига. Да я и сам слежу за матчами „Халла“».

Напомним, после матча ЛЧ ЦСКА - «Манчестер Юнайтед» (1:4) скаут «Эвертона» отметил, что Головин мог бы составить в МЮ конкуренцию Генриху Мхитаряну и Андеру Эррере.

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