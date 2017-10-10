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Головин: «Думаю, у ЦСКА большие шансы выиграть в гостях у „Базеля“»

сегодня, 04:58
БазельБазель-:-ЦСКАЦСКА31.10.2017 в 22:45 Не начался

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире передачи «Футбол России» поделился ожиданиями от матча с «Базелем» 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

«Есть ли уверенность, что выиграем у „Базеля“ в Швейцарии? Думаю, у нас большие шансы выиграть, потому что мы хорошо сыграли с „Бенфикой“, и „Базель“ – это не „Манчестер Юнайтед“, хоть и сильная команда. Будем надеяться только на три очка. Мы смотрели их матчи, знаем, как они играют.

Сыграли они, конечно, хорошо во всех матчах, но, повторюсь, не МЮ».

Напомним, сначала «армейцы» сыграют с «Базелем» дома (18 октября), а следующая игра в Швейцарии состоится 31 октября.

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