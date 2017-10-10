Иньеста: «Самый тяжёлый момент в моей карьере - смерть Тито Вилановы»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал о самых тяжелых и самых радостных своих воспоминаниях за время выступлений за каталонский клуб:

«Я так много лет в футболе, так много всего пережил, что сложно сделать выбор.

Самый тяжелый момент - смерть Тито Вилановы. Это было самое сложное время, не только в спортивном плане, но и в человеческом.

Что касается позитивных моментов, то, пожалуй, первая победа в Лиге чемпионов, в чемпионате Испании, гол в ворота „Челси“ на „Стэмфорд Бридж“ - на личном уровне это самый волшебный момент в моей карьере. Но больше всего я запомню свой дебют во взрослой команде».

Ранее Иньеста заключил пожизненный контракт с «Барселоной».

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